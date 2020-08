Jagdstatistik 2019/2020 : Saar-Jäger erlegen Rekordzahl an Wildschweinen

Saar-Jäger erlegen Rekordzahl an Wildschweinen

Saarwellingen Im vergangenen Jagdjahr haben die Jäger an der Saar fast doppelt so viele Wildschweine geschossen wie im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Jäger stieg.

Mit mehr als 13 000 erlegten Wildschweinen haben Jäger im Saarland im vergangenen Jagdjahr (bis 31. März 2020) einen Rekord erzielt. Es seien fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor gewesen, sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Jäger des Saarlandes, Johannes Schorr, der Deutschen Presse-Agentur in Saarwellingen. Der bisherige Landesrekord von gut 8800 Schwarzkitteln im Jagdjahr 2017/2018 sei um fast 50 Prozent übertroffen worden. „Wir sind sehr zufrieden, dass das der saarländischen Jägerschaft gelungen ist“, sagte Schorr.

Hinzu komme, dass es im vergangenen Jagdjahr weniger Eicheln und Bucheckern als Nahrung für die Tiere in den Wäldern gab: Deshalb hätten Wildschweine spezielle Plätze mit ausgelegten Futtermitteln zum Anlocken und Erlegen mehr als sonst aufgesucht. „Wenn der Wald voll ist mit Mast, dann geht das Schwarzwild nicht so an die Kirrung“, sagte Schorr.