Saar-Innenminister fordert mehr Schutz für Polizisten

Saarbrücken Gerade in der heutigen Zeit müsse alles getan werden, um die Sicherheit von Polizisten zu stärken, meint der saarländische Innenminister. Er fordert Bodycams bei Polizeieinsätzen in Wohnungen und ein sogenanntes Durchsetzungsgewahrsam bei Platzverweisen.

Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) beharrt darauf, dass die Polizei bei Einsätzen in Wohnungen auch sogenannte Bodycams nutzen können muss. Die große Koalition habe eigentlich vereinbart, dass sich der bisherige Einsatz der Körperkameras vor allem im Wach- und Streifendienst bewährt habe und eine Erweiterung des Anwendungsbereichs überprüft werden solle. Dies werde jedoch von der mitregierenden SPD blockiert. „Wir können das nicht nachvollziehen“, sagte der Minister am Freitag in Saarbrücken. Er hoffe, dass der Koalitionspartner diese Blockadehaltung aufgeben werde.