Saar-Hochschulen im Präsenzbetrieb: „reges Leben“

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken An die saarländischen Hochschulen kehrt das Leben zurück: Nach drei coronabedingt digitalen Semestern läuft an der Saar-Uni und Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) das neue Wintersemester nun im Präsenzbetrieb.

Es sei, als habe man sein Leben wieder zurück, sagte die AStA-Vorsitzende der Universität des Saarlandes, Irini Tselios, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Campus herrsche „reges Leben“, viele seien beim Neustart „total überwältigt“ gewesen.

„Ganz happy“ sei man mit der momentanen Mischung aus Präsenz- und Online-Angeboten. „Die Uni hat es glücklicherweise geschafft, viele Seminarräume mit relativ moderner Technik auszustatten, so dass einiges an Veranstaltungen hybrid stattfinden kann“, berichtete die 23-Jährige. Für den AStA (Allgemeinen Studierendenausschuss) sei wichtig, dass nach der Pandemie nicht alle digitalen Errungenschaften wieder vergessen würden und es weiter digitale Lerninhalte fürs Selbststudium zu Hause gebe - „und wir nicht wieder ins Steinzeitmuster der Lehre verfallen“.

Nach Angaben von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) verlangte die Corona-Pandemie den Hochschulen ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität ab. Die Erfahrungen aus der Krise sollten insbesondere bei der Digitalisierung von Studium und Lehre genutzt werden. Das Land werde die Hochschulen auch zukünftig bei der Weiterentwicklung der „digitalen Werkzeuge“ und Forschungsaktivitäten unterstützen. Zur Bewältigung der Pandemie seien bisher 5,2 Millionen Euro Landes - und 2,1 Millionen Euro Bundesmittel an die Hochschulen und Studierenden geflossen, etwa in die technische Ausstattung der Bibliotheken. Der Forderung der AStA-Vorsitzenden, Corona-Tests für Studenten nach einer Impfung und bis zum vollständigen Impfschutz kostenlos zu machen, lehnte er ab. „Ich würde das nicht machen, weil es auf der anderen Seite Ungerechtigkeiten schafft“, sagte er auf Nachfrage.