Saar-Helfer im Hochwasser-Katastrophengebiet : Wenn die Helfer selbst beschenkt werden

Foto: BeckerBredel 8 Bilder Wie Saarländer den Hochwasseropfern an der Ahr helfen

Schuld/Schiffweiler/Wadern/Theley Saarländische Helfer von Feuerwehren oder dem Technischen Hilfswerk unterstützen die Opfer der Katastrophe im Ahrtal. Sie erleben eine große Dankbarkeit der Betroffenen, denen gerade ihre Existenz von den Fluten geraubt wurde. Und sie berichten vom Mut der Menschen, neu anzufangen. Unser Reporter Frank Bredel sprach mit Saar-Helfern und Katastrophenopfern im Ahrtal.

Die Kanzlerin ist weg, mit ihr haben die Fernsehsender das 660-Einwohner-Dorf im Ahrtal verlassen, haben nicht mehr gesehen und gefilmt, als das kleine Fachwerkhaus am Ortseingang abgerissen wurde, weil die Flutwelle einfach alles an dem historischen Gebäude ins Wanken gebracht hatte. „Die Besitzerin saß Stunden vor dem Haus und hat den Abbruch beobachtet, sie blieb auch lange danach sitzen und trauerte. Das Bild hat mich sehr bewegt", sagt Thomas Burbach (38) von der Feuerwehr Marpingen-Urexweiler, der genau nebenan mit frischem warmem Wasser aus Tanks eine Dusche anbietet - die einzige mögliche Dusche im Ort, der von Strom- und Trinkwasserversorgung abgeschnitten ist. Die Duschen, eigentlich für Chemieunfälle gedacht, sind hier die einzige Waschmöglichkeit. Fließend Wasser gibt es nicht, das Wasser der Ahr stinkt zum Himmel. Und die Arbeit im Hochwasserschlamm und Straßenstaub ist dreckig.

Alle packen an, auch Anwohner Gottfried Holzem. Er putzt seine Werkstatt, die komplett geflutet war und spült jeden Schraubenzieher einzeln ab. Ja, er hat Wasser. Aus einem Notbrunnen. Es ist ein dünner Strahl, aber Gold wert in einem Ort, in dem nichts mehr so werden wird, wie es einmal war. „Das letzte Hochwasser war 1914, jetzt 2021. Das nächste werde ich nicht erleben, deswegen baue ich alles wieder auf. Der Nachbar zieht weg, wie viele andere", sagt er und bedankt sich bei den Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW) aus Wadern. Die hätten ihm sehr geholfen, angepackt, ihm Mut gemacht. Jetzt ist Wilma Haas noch bei ihm, eine freiwillige Helferin, die am ersten Tag drei Kilometer durch die Berge wanderte, um überhaupt zu ihm zu kommen. „Wenn man kommen will, dann schafft man das", sagt sie.

Polizisten sperren die Zufahrtsstraßen. Wer durchfahren will, braucht ein Blaulicht oder eine gute Begründung. Davon gibt es viele. Baufirmen kommen, Techniker, Gutachter, Telekom-Mitarbeiter (sie verschenken kostenlose und freigeschaltete Handys an Betroffene) und Freiwilllige, die keine Selfies machen, sondern Eimer und Schaufeln dabei haben. Thomas Burbach sieht dieses Treiben seit Tagen. Hinter der Brücke bergen sie gerade ein Auto, in dem noch Menschen vermutet werden. Tote wird man hier noch weitere finden, da ist sich Burbach sicher. Er selbst hat aber noch keine gesehen. Sein Job ist die Versorgung mit Duschwasser. „Es ist Wahnsinn, was sich hier bewegt. Von den Kameraden weiß ich, dass man sich vieler Dinge erst nach dem Einsatz bewusst wird. Aber wir bekommen von Menschen, die alles verloren haben, Kuchen gebracht. Und dann gibt es Autos, an denen Kameras montiert sind und die nicht von den Medien sind und filmend an uns vorbeifahren. Schaulustige kommen, trotz Polizei. Aber sie werden schnell gestört. Wahnsinn ist, welche Gewalt das Wasser entwickelt hat. Unsere Duschen stehen auf einem ehemaligen Tennisplatz, daneben war ein Spielplatz, daneben ein Haus. Alles weg."

Anwohner Holzem weiß, dass sein Dorf der Medien-Hotspot war: „Aber als die Kanzlerin kam, ruhten alle Arbeiten, das half uns wenig", sagt er. Die enorme Medien-Präsenz sei kein Vorteil gewesen. Man könnte jetzt mal vor dem nächsten Regen, der am Samstag droht, die Gullis reinigen, meint er, aber da passiere gar nichts. Er hat Angst, wenn der Regen den Schlamm wieder nach unten spült. Runter zum Fluß, wo er wohnt.

Auf der Bundesstraße in der Nähe ist wahnsinnig viel los. Mit den dringend notwendigen Aufräumarbeiten, kam das schwere Gerät. Lkw, Sattelzüge und sogar Panzer teilen sich genau zwei Fahrbahnhälften mit Feuerwehrautos, Krankenwagen, Anwohnern oder der Post. Kaum einmal hört man Martinshorn, niemand hupt, obwohl es manchmal minutenlang nicht weitergeht, weil rangiert werden muss oder sich zwei große Fahrzeuge im Gegenverkehr festgefahren haben. Man wartet, ohne Geduld geht hier gar nichts, das wissen alle. Selbst die Einsatzfahrzeuge reihen sich ein. Anders geht es nicht.

In Kreuzberg liegt zu dieser Zeit ein prallgefüllter Gastank in der Sonne. Er droht zu explodieren. St. Wendeler Feuerwehrleute kühlen ihn mit Ahrwasser. Jetzt muss die kleine Uferstraße auch noch voll gesperrt werden, die Menschen nutzen die Pause, zwei Polizisten halten 40 Fußgänger zurück. Konfliktfrei. Man würde eine viel gereiztere Stimmung erwarten, aber es regiert Gelassenheit. Streifenwagen stehen im Stau, die Beamten reden mit dem Baggerfahrer. Zeitgleich versorgen Feuerwehrleute aus Bexbach einen jungen Mann mit einer blutenden Wunde. Petitessen.

Christoph Jochum (41) von der Feuerwehr Schiffweiler steht um die Ecke in Ahrbrück. Auch er hat einen Platz zum Duschen eingerichtet. Abends kommen über 100 Menschen in das Duschzelt. Dann ist das Zelt der geheime Treffpunkt im Dorf, hier wäscht man Dreck ab und beendet den mühsamen Tag. „Die Leute sind super dankbar, ich bin sehr froh, ihnen helfen zu können. Ich war im Oderhochwasser im Einsatz, aber das hier ist damit nicht vergleichbar. Gestern kam eine Frau mit ihrem Kind. Es durfte sich zwei Spielsachen bei uns aussuchen. Diese beiden Spielzeuge waren nun der einzige Besitz dieses Kindes. Das hat mich sehr gerührt, das ging mir nach", sagt Jochum, ein Verwaltungsfachangestellter der Stadt Neunkirchen.

Stefan Abel aus Wittersheim ist in Marienthal und Dernau ebenfalls an einem Duschzelt eingesetzt: „Man kann mit Worten nicht beschreiben, was hier geschehen ist", sagt er. Sein Wittersheimer Feuerwehrkollege Günther Gehder fügt hinzu, dass er Gelassenheit und Verzweifelung in einem erlebe. „Der eine kommt und sagt, dass seine Firma und sein Haus zerstört seien, dass er aber froh sei, noch zu leben und die andere hat nach der Corona-Krise gerade ihr Lädchen wieder aufgebaut, bevor es vom Wasser mitgerissen wurde." Wie könne man das aushalten, fragt er sich und schaut nachdenklich ins Wasser, wo aus der Flut ein Pkw-Dach herausschaut. Ob da noch jemand drin ist, wurde noch gar nicht gecheckt.

Dominik Lauscher aus Theley ist seit Tagen an der Ahr. Er war zu Tränen gerührt, als er die enorme Entschlossenheit der Menschen wahrnahm: „Hier wird nicht gestritten oder diskutiert. Hier wird gemacht." Und das in einem Gebiet mit völlig zerstörter Infrastruktur. Das sei Wahnsinn. „In zwei Dörfern waren wir die allerersten Helfer. Aber die Bewohner hatten sich schon voll strukturiert, die baten uns nur noch um Werkzeuge. Die wollten Strom und Technik. Das wars." Mit manchen Anwohnern hat man sich dann abseits hingesetzt und einfach mal gequatscht. „Das war toll", sagt er. Nicht nur für den getrösteten Anwohner. Die Dankbarkeit der Menschen komme zurück, sieht er sich als Helfer bestätigt.