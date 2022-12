Landtag : Saar-Haushalt 2023 beschlossen: 5,4 Milliarden Euro Ausgaben

Saarbrücken Nach zweitägigen Beratungen hat der saarländische Landtag am Donnerstagabend den Landeshaushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Das Budget sieht Ausgaben in Höhe von 5,4 Milliarden Euro vor. Der Haushalt wurde mit den Stimmen der SPD beschlossen, die im Landesparlament über eine absolute Mehrheit verfügt.

Der Vergleichswert des Vorjahres liegt de facto bei 5,1 Milliarden Euro. Offiziell allerdings beträgt er 8,2 Milliarden Euro, weil am Mittwoch ein Nachtragshaushalt für 2022 beschlossen wurde. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem Transformationsfonds in Höhe von 3 Milliarden Euro. Dieser soll in den kommenden zehn Jahren Investitionen ermöglichen, um die Umstellung der energieintensiven Stahl- und Autoindustrie des Saarlandes auf eine klimafreundlichere Produktion zu ermöglichen.