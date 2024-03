Parteien Saar-CDU will bei Kommunalwahl wieder zulegen

Knapp zwei Jahre nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl im Saarland will die Saar-CDU bei der Kommunalwahl am 9. Juni wieder punkten. „Wir wollen wieder aufschließen zur SPD“, sagte der Landesvorsitzende Stephan Toscani der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Und natürlich bei den vielen Direktwahlen, die wir haben, möglichst viele Rathäuser und Landratsämter verteidigen oder neue gewinnen.“