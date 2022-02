Saar-CDU präsentiert „Veränderungsagenda“ für Landtagswahl

Saarbrücken Rund zwei Monate vor der Landtagswahl im Saarland am 27. März hat CDU-Landeschef und Ministerpräsident Tobias Hans das Wahlprogramm der Union vorgestellt. „Der Mensch im Mittelpunkt - So geht Zukunft“ lautet das Motto einer „Veränderungsagenda“, die am Donnerstag noch vom Programmausschuss final verabschiedet werden soll.

Auf rund 100 Seiten setzt die CDU ihre Schwerpunkte vor allem in Themen wie Bildung, Digitalisierung, Bauen, Klimaschutz und Wirtschaft. Zu den Zielen, die Hans erneut als Ministerpräsident mit dem bisherigen Koalitionspartner SPD erreichen will, zählen etwa die Abschaffung von Kita-Gebühren, der Ausbau der Solarenergie, mehr Videoüberwachung und Neubaugebiete mit Einfamilienhäusern. Zudem solle das Saarland modernste Region für die Neuansiedlung von Unternehmen im industriellen Bereich und auch in neueren Bereichen wie etwa der Finanztechnologie werden.

