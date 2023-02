Landtag : Saar-CDU: Eigene Wirtschaftspolitik nicht genug gewürdigt

Saarbrücken Die Saar-CDU sieht die Erfolge der bis März 2022 von ihr geführten Landesregierung bei der Ansiedlung zukunftsträchtiger Unternehmen im Land nicht ausreichend gewürdigt. „Ein solcher Erfolg hat viele Mütter und Väter“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Toscani am Mittwoch im Landtag unter Hinweis auf die Ansiedlung des US-Chipherstellers Wolfspeed in Ensdorf.

„Wir erkennen ausdrücklich den Beitrag der amtierenden Landesregierung an. So viel Größe haben wir“, sagte Toscani. Er betonte: „Alle wesentlichen Voraussetzungen für diese Ansiedlung wurden bereits vor der letzten Bundestagswahl und vor der letzten Landtagswahl geschaffen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.“ Die CDU, die zuvor zehn Jahre lang in einer von ihr geführten großen Koalition mit der SPD regierte, ist seit der verlorenen Landtagswahl vom März 2022 in der Opposition.