Parteipolitik Saar-CDU-Chef Toscani will Partei „zu neuer Stärke“ führen

Die neue stellvertretende Generalsekretärin Carolin Mathieu arbeite an einem Konzept, um junge Menschen stärker für die Partei zu gewinnen. Die Frauenunion arbeite mit einem Mentoringprogramm, um „sehr motivierte Frauen“ in der Partei zu unterstützen. Die Zahl der Parteimitglieder an der Saar sei innerhalb eines Jahres von rund 14.600 auf rund 14.000 gesunken. Nach einem Jahr in der Opposition habe sich die CDU stabilisiert.