Regierung Saar-Bauern kündigen Proteste bei Habeck-Besuch an

Saarbrücken · Der Bauernverband Saar will beim Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an diesem Freitag (26.1.) gegen die geplante Abschaffung der Agrardieselbeihilfe protestieren. Hauptgeschäftsführer Alexander Welsch kündigte am Donnerstag an, dass dazu am Freitagmorgen rund 200 Traktoren auf dem Ludwigsplatz gegenüber der Staatskanzlei in Saarbrücken erwarten würden.

25.01.2024 , 11:00 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) spricht auf der Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Foto: Boris Roessler/dpa

Außerdem seien bei Habecks anschließender Besuchsstation in Blieskastel ein Mahnfeuer sowie eine Schlepper-Demo geplant. Bereits am 8. Januar hatten mehrere hundert Landwirte im Saarland bei einer Sternfahrt und anschließenden Kundgebung in Saarbrücken für den Erhalt von Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung demonstriert. Habeck trifft in der Staatskanzlei (8.00 Uhr) Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) zu einem Gespräch, dabei geht es nach Angaben der Pressestelle unter anderem um den Strukturwandel im Saarland, den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die Sicherung des Industriestandortes Deutschland. Auch der von Bund und Land geförderte klimaneutrale Umbau der Stahlindustrie soll Thema sein. Im Anschluss an das Treffen soll ein Förderbescheid für sogenannten grünen Stahl im Saarland übergeben werden. Das Besuchsprogramm von Habeck sieht auch Firmenbesuche bei der Hager Group in Blieskastel sowie beim Speicherhersteller Kraftblock in Sulzbach vor. © dpa-infocom, dpa:240125-99-745980/2

