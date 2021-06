Saar-Ärzte beklagen mangelnden Corona-Impfstoff

Saarbrücken Im Saarland sind laut Gesundheitsministerin bereits 20 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die niedergelassenen Ärzte würden noch mehr impfen, wenn es mehr Impfstoff gäbe. Kinderärzte möchten vor allem besonders gefährdete junge Patienten impfen.

Die Kinder- und Jugendärzte im Saarland haben mit gemischten Gefühlen auf die EU-Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer auch für Kinder ab zwölf Jahren reagiert. „Wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben, aber wir sehen natürlich auch den Mangel, dass der Impfstoff nur sehr begrenzt verfügbar ist“, sagte Werner Meier, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Dienstag in Saarbrücken. Seiner Ansicht nach sollten deshalb Kinder bevorzugt geimpft werden, die von einer Covid-Erkrankung besonders gefährdet sind - etwa Kinder mit einer Trisomie 21. Erst, wenn die Liefersituation besser werde, wolle man auch anderen Kindern und Jugendlichen ein entsprechendes Angebot machen.

Einen zusätzlichen Andrang erwarte man in den Praxen, wenn ab dem 7. Juni die Priorisierung aufgehoben werde. Deshalb appelliere er an die Bevölkerung: „Sind Sie geduldig, wir machen, was wir können.“ Aktuell würden pro Woche rund 20 000 bis 25 000 Patienten in den Praxen geimpft. Die Kapazität reiche jedoch sicher bis zum Zwei- bis Dreifachen - wenn denn genug Impfstoff komme.