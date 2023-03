Landtag Saar-Abgeordnete müssen Nebeneinkünfte angeben

Saarbrücken · Die Mitglieder des saarländischen Landtages müssen künftig all ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung wollen die Abgeordneten am Mittwoch (9.00 Uhr) in ihrer Plenarsitzung beschließen.

14.03.2023, 17:34 Uhr

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hält im Plenarsaal eine Regierungserklärung. Foto: Harald Tittel/dpa/Archiv

Die Angaben sollen auf der Internetseite des Landtages veröffentlicht werden. Auch alle Spenden an Abgeordnete sind künftig meldepflichtig. Außerdem sollen in einem neuen öffentlichen Lobbyregister alle Verbände eingetragen werden, die Interessen gegenüber dem Landtag vertreten. Bisher mussten Saar-Parlamentarier Nebeneinkünfte ab 1000 Euro monatlich oder 10.000 Euro jährlich gegenüber der Landtagspräsidentin angeben. Direkte Spenden an Abgeordnete waren erst anzuzeigen, wenn sie jährlich 5000 Euro überschritten. Die Änderung der Geschäftsordnung für mehr Transparenz wird von allen drei im Parlament vertretenen Fraktionen - SPD, CDU und AfD - unterstützt. Der Landtag berät auch in erster Lesung einen Entwurf für ein saarländisches Klimaschutzgesetz. Darin werden die Klimaschutzziele des Landes festgeschrieben. Bis Ende 2028 soll ein Zwischenziel für das Jahr 2040 festgelegt werden, das dazu dient, die Erreichung der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 zu garantieren. Die Regierung verpflichtet sich zur Vorlage eines Klimaschutz-Konzepts. Das Landesparlament wird auch über die von der Regierung geplante Modernisierung von Heizungen sprechen. Außerdem gibt das Parlament am Mittwoch endgültig grünes Licht für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) im Saarland. Die von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) geführte Regierung will, dass im Schuljahr 2027/28 letztmalig das Abitur nach acht Gymnasial-Jahren abgelegt werden kann. © dpa-infocom, dpa:230314-99-952656/2

(dpa)