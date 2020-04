S-Bahnen und Züge sollen bald wieder normal fahren

Kaiserslautern Im südlichen Rheinland-Pfalz sollen S-Bahnen und Nahverkehrszüge ab Anfang Mai wieder schrittweise zum normalen Fahrplan zurückkehren. Der Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd) nannte am Dienstag die geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen und die Wiederöffnung der Schulen als Grund dafür.

Ab dem 4. Mai soll demnach für die Fahrten mit Dieseltriebzügen - also auf den nicht-elektrifizierten Strecken des Schienennetzes - in der Pfalz, in Rheinhessen und entlang der Nahe die Rückkehr zum Normalfahrplan eingeleitet werden. Die Vlexx-Züge sollen zudem bis auf wenige Ausnahmen wieder fahren, ebenso die Süwex-Züge.