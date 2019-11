S-Bahn-Verkehr mit mehr Stopps nach Sperrungen an Hochstraße

Ein Auto fährt unter der Brückenkonstruktion der Hochstraße Nord. F. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Ludwigshafen Nach den am Freitag bekanntgegebenen weiteren Sperrungen um die marode Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist der S-Bahn-Verkehr mit mehr Halten angelaufen. Das sei eine Notmaßnahme, die kurzfristig auf die Beine gestellt worden sei, sagte ein Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern am Montag.

Fortan hält die Linie 1 auch in den Ludwigshafener Stadtteilen Mundenheim und Rheingönheim, um eine Alternative zu den unterbrochenen Straßenbahnlinien zu bieten. Ein engerer Takt auf der S-Bahn-Linie sei unmöglich. Dafür sei der Mannheimer Hauptbahnhof schlicht zu dicht.

Am Freitag hatte die Stadt Ludwigshafen bekanntgegeben, dass der Bereich unter einem Teil der Hochstraße Süd wegen statischer Probleme gesperrt werden muss. Dicht sind auch zwei Straßen, die unter der Hochstraße durchführen. Mehrere Straßenbahn-Linien sind deswegen unterbrochen, ein zentraler Halt fällt weg, und es können keine Trams über die zentrale Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein nach Mannheim fahren. Für den Autoverkehr ist die Hochstraße Süd bereits seit August gesperrt, ein Rückbau oder Abriss ist unumgänglich.