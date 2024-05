Tarifkonflikt Runder Tisch zur Bezahlung von Busfahrern

Im Ringen um die Löhne im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz gibt es an diesem Freitag (10.30 Uhr) ein Treffen von Arbeitgebervertretern, kommunalen Spitzenverbänden, der Gewerkschaft Verdi und der Landesregierung in Mainz. Bei dem Runden Tisch im Mobilitätsministerium geht es um die Umsetzung des angekündigten ÖPNV-Index. Der Index soll für einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand sorgen.