Runder Tisch will „weiße Flecken“ beim Mobilfunk angehen

Auf dem Display eines Smartphones ist das Logo des schnellen Datendienstes LTE zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Der Ausbau des Mobilfunknetzes in Rheinland-Pfalz ist Thema einer gemeinsamen Videokonferenz der Landesregierung mit den Netzbetreibern am heutigen Dienstag. Beide Seiten haben im vergangenen Jahr einen „Runden Tisch Mobilfunk“ eingerichtet, um bestehende Versorgungslücken vor allem in ländlichen Mittelgebirgsregionen zu schließen.

