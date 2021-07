Runder Tisch der Saar-Wirtschaft will Unternehmen helfen

Saarbrücken Nach monatelangem Lockdown kämpfen viele kleinere Unternehmen um ihr Überleben. Im Saarland hat sich ein Runder Tisch gegründet, der unbürokratische Hilfe verspricht.

Kleinen Unternehmen, die durch Corona in die Krise geraten sind, will die saarländische Wirtschaft gemeinsam, schnell und unbürokratisch helfen: Vertreter von IHK, Wirtschaftsministerium, Handwerkskammer, Sparkassenverband und Volksbanken präsentierten am Mittwoch ein neues Beratungsprojekt. Unter dem Motto „Wirtschaft hilft Wirtschaft“ hat es sich ein Runder Tisch zum Ziel gesetzt, drohende Insolvenzen abzuwenden und Arbeitsplätze zu sichern.