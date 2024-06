Beeinträchtigung Rund acht Prozent haben Schwerbehindertenausweis

Im vergangenen Jahr haben rund acht Prozent aller Menschen in Rheinland-Pfalz einen Schwerbehindertenausweis gehabt. Ende 2023 gab es rund 322.000 Menschen mit einem solchen Ausweis, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. Bei der vorherigen Erhebung 2021 waren es noch rund 6300 Menschen mehr gewesen.