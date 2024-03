Statistik Rund 85.800 private Waffen im Saarland

Nur wenige der in Deutschland registrierten Waffen sind in saarländischem Besitz. Rund 85.800 Waffen befanden sich Ende 2023 in dem Bundesland in Privatbesitz, wie aus Zahlen des nationalen Waffenregisters hervorgeht. Das entspricht etwa 1,7 Prozent aller gemeldeten Waffen in Deutschland. Im Ländervergleich liegt das Saarland damit auf Rang 13, gefolgt nur von den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.