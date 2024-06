Wahlen Rund 800.000 Saarländer zur Wahl aufgerufen

Super-Wahltag im Saarland: Rund 800.000 Bürger sind an diesem Sonntag aufgerufen, kommunale Räte und das Europäische Parlament zu wählen. Außerdem stehen insgesamt 23 Direktwahlen von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten an. Dazu gehören die Wahl von Oberbürgermeistern in Völklingen, Saarlouis und Homburg sowie der Landräte im Kreis St. Wendel, Saarpfalz-Kreis, Neunkirchen und des Regionalverbandes Saarbrücken.