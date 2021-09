Rund 780.000 Saarländer dürfen Bundestag wählen

Saarbrücken Rund 780.000 Saarländer sind heute (ab 8.00 Uhr) zur Wahl des neuen Bundestags aufgerufen. Im kleinsten Flächenland der Republik schicken insgesamt 15 Parteien und Wählergruppen ihre Kandidaten auf Landeslisten ins Rennen.

Zwei Wahlkreise stehen dieses Mal wegen prominenter Kandidaten besonders im Fokus: Der Wahlkreis Saarlouis - in dem als einzigen bundesweit zwei Bundesminister gegeneinander antreten: Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Und: Im Wahlkreis Saarbrücken will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) das Direktmandat für die CDU zurückerobern - nachdem dieses 2017 an die SPD gegangen war.