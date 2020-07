Rund 7000 Doktoranden in Rheinland-Pfalz: Deutlicher Anstieg

Bad Ems Rund 7000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz an ihrer Doktorarbeit gearbeitet. Damit gab es im Land 2019 rund 900 Doktoranden mehr als 2018, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das sei ein Anstieg von rund 14 Prozent.

Mehr als die Hälfte aller Doktoranden wurde an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz betreut (3700). Am beliebtesten sind laut Landesamt die Fächer „Mathematik und Naturwissenschaften“ mit rund 2400 Doktoranden, gefolgt von „Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ (1600) sowie „Geisteswissenschaften“ (1100).