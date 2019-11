Rund 700 Einschulungen mehr als im vergangenen Schuljahr

Eine Erstklässlerin trägt ihrer Einschulungsfeier eine Zuckertüte nach Hause. Foto: Ralf Hirschberger/zb/dpa.

Bad Ems An den Grundschulen in Rheinland-Pfalz sind in diesem Schuljahr 35 656 Kinder neu aufgenommen worden. Das seien rund 700 mehr als im Jahr zuvor und somit der zweithöchste Wert in zehn Jahren, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit.

Die Behörde in Bad Ems führte das vor allem auf die demografische Entwicklung zurück: Zum vergangenen Jahreswechsel gab es die höchste Zahl von Sechsjährigen seit 2009. Seitdem sei der Anteil der eingeschulten Kinder mit Migrationshintergrund von 16 auf 27 Prozent gewachsen.