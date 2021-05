Rund 700 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz bei 104,0

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 718 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen 24 Stunden von 102,8 auf 104,0, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte (Stand 14.10 Uhr).

Aktuell sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 15 435 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3613 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben. Das heißt: Seit dem Vortag hat es fünf weitere Todesfälle gegeben.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es nach den für die Bundes-Notbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen (Stand 3.11 Uhr) in der Stadt Speyer mit 172,1. Danach folgen die Städte Ludwigshafen (164,3), Worms (144,8) und Mainz (141,8). Über einer Inzidenz von 100 liegen 15 der 36 Kreise und Städte. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Vulkaneifel mit 37,9 Infektionen je 100 000 Einwohner.

Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 32 weitere Covid-19-Patienten ins Krankenhaus gebracht. Nach den jüngsten Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen am Freitag in Rheinland-Pfalz 169 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Krankenhäusern. 102 von ihnen werden invasiv beatmet (Stand Freitag 12.15 Uhr).