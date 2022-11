Autobahnmeistereien : Rund 52.000 Tonnen Streusalz stehen bereit

Montabaur Als Vorbereitung für den kommenden Winter hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes rund 52.000 Tonnen Streusalz eingelagert. Hinzu kommen noch rund 3000 Tonnen Silo-Salz für die Sole-Herstellung, teilte der Geschäftsbereichsleiter Betrieb und Verkehr, Markus Gerhards, am Donnerstag in Montabaur mit.

Das Salz lagert in insgesamt 54 Hallen, wie Gerhards mitteilte. Auch die Fahrzeuge seien vorbereitet, Schneepflüge und Streubunker montiert. „Im vergangenen milden Winter haben wir in unserem Zuständigkeitsgebiet rund 32.000 Tonnen Salz verbraucht“, erläuterte Gerhards. Für den Winterdienst ständen den Meistereien derzeit insgesamt 219 Fahrzeuge zur Verfügung: in Hessen 82, im Saarland 53, und in den neun rheinland-pfälzischen Autobahnmeistereien nochmal 84 Fahrzeuge.