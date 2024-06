Waffen Rund 5000 Waffen liegen in LKA-Sammlung für Vergleichszwecke

Deutlich weniger Waffen als in Niedersachsen und Bayern werden etwa in Thüringen (1700 Objekte) vorgehalten. In anderen Bundesländern - darunter Rheinland-Pfalz - liegen zwischen 4800 Waffen (Nordrhein-Westfalen) und 5700 Waffen (Sachsen-Anhalt). In Sachsen-Anhalt hatte das Innenministerium im vergangenen Monat mitgeteilt, dass es beim dortigen LKA seit 2019 Fehler bei der Übernahme von Waffen und Munition in die Vergleichswaffensammlung gegeben hatte. Zuletzt beschäftige sich dort ein Innenausschuss des Landtages mit der Vergleichswaffensammlung des LKA.