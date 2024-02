Bildung Rund 50 Schulen profitieren von Startchancen-Förderprogramm

Es ist ein Bildungsprogramm, das Schülerinnen und Schüler gezielter, individueller und unabhängig von der sozialen Lage der Eltern fördern will: Von dem sogenannten Startchancen-Programm, das am Freitag in Berlin besiegelt wurde, werden im Saarland rund 50 Schulen profitieren, wie das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte. Ab dem Start des Programms zum 1. August 2024 werde das Saarland über zehn Jahre jährlich rund 12 Millionen Euro an Bundesmitteln zur Umsetzung bekommen.