Saarbrücken Rund 50 Fußballfans sollen Polizisten angegriffen haben

Saarbrücken · Rund 50 Fußballanhänger sollen laut Polizeiangaben in Saarbrücken Polizisten angegriffen haben. Fünf Polizisten erlitten dabei Verletzungen im Gesicht sowie Prellungen und Schürfwunden, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß.

07.12.2023 , 17:02 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa

Zwei Männer seien festgenommen worden. Die Polizei sei in der Nacht zu Donnerstag gerufen worden, weil Fans des 1. FC Saarbrücken in einer Gaststätte andere Gäste angepöbelt hätten. Laut Polizei verließen die Beamten die Gaststätte mit den beiden Männern, die später festgenommen wurden. Die beiden Fußballfans im Alter von 27 und 32 Jahren hätten die Polizisten daraufhin angegriffen. Mithilfe weiterer Polizisten und eines Tasers seien die beiden festgenommen worden. Daraufhin seien etwa 50 weitere Menschen aus den umliegenden Gaststätten auf die Polizisten losgegangen. Die meisten seien ebenfalls als Fans des 1. FC Saarbrücken zu erkennen gewesen, hieß es. Laut Mitteilung waren rund 30 Kräfte im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) forderte demnach eine konsequente Aufarbeitung des Vorfalls. „Angriffe auf Einsatzkräfte sind nicht hinnehmbar, auch dann nicht, wenn die Täter alkoholisiert sind.“ © dpa-infocom, dpa:231207-99-216951/2

(dpa)