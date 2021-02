Rund 400 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 390 neue Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 26 auf 2824 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Aktuell sind demnach 8776 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 1. November vergangenen Jahres.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 55,2 und damit unter dem Wert der Vorwoche (70,3). Das ist der niedrigste Wert seit dem 22. Oktober.

Die aktuell höchste Inzidenz im Land gibt es in der Vulkaneifel (95,6). Danach folgen der Rhein-Hunsrück-Kreis (95,0) und der Kreis Bad Kreuznach (72,0). Inzwischen sind 15 der 36 Städte und Landkreise unter dem Schwellenwert von 50, darunter auch die Landeshauptstadt Mainz (41,2). Die niedrigste Inzidenz wurde für die Stadt Zweibrücken mit 14,6 ermittelt.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 52 Covid-19-Patienten neu in eines der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser gebracht. Von 153 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 75 beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Mittwoch hervorgeht.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich im Bundesland nachweislich 96 737 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.