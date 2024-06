Kultur Rund 3500 Besucher bei Eifel-Literatur-Festival

Das Eifel-Literatur-Festival hat in diesem Jahr rund 3500 Besucher angezogen. Diese Zahl bei nur sechs Veranstaltungen - das sei für ein Literaturfestival auf dem Lande ungewöhnlich, teilten die Organisatoren am Mittwoch in Prüm mit. Das Festival war in diesem Jahr unter neuer Leitung mit einer Kompaktausgabe von April bis Juni an den Start gegangen. Auf dem Programm standen unter anderem Krimi-Autor Jean-Luc Bannalec sowie Journalist und TV-Moderator Christian Sievers und Autor Navid Kermani.