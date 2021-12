Rund 3000 Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Saarbrücken Rund 3000 Menschen haben am Montagabend in Saarbrücken gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie demonstriert. Die angemeldete Veranstaltung verlief friedlich, wie die Polizei mitteilte.

Die Demonstranten trügen zum größten Teil Masken, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie wendeten sich „gegen eine befürchtete Spaltung der Gesellschaft“. Am 19. Dezember hatten in der saarländischen Landeshauptstadt rund 5000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert.