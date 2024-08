Bildung Rund 3.000 Kinder und Jugendliche lernen in den Sommerferien

Zielgruppe der Feriensprachkurse sind neu zugewanderte Kinder und Jugendliche - aber auch solche, die schon länger in Deutschland leben, allerdings mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen in die Schule kommen. In den Kursen gehe es vor allem um das Sprechen und Verstehen, damit die Kinder und Jugendlichen rasch Anschluss finden könnten. Bei dem Programm „Lernen in den Ferien“ (LiF) richten sich die Kurse an Schüler aller Klassenstufen und Schulformen.