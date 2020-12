Rund 300 neue Corona-Infektionen im Saarland

Aufnahme einer Atemschutzmaske vom Typ FFP3. Foto: Friso Gentsch/dpa

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Saarland ist im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage wieder stärker gestiegen. Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 295 Neuinfektionen, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

An den drei Vortagen waren es jeweils weniger als 100.

Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 19 848. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um 9 auf 456. Aktuell sind 1945 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.