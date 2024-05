Ahrtal Rund 25 Millionen Euro für Kläranlage und Wasserleitung

Einen Förderbescheid mit rund 4,2 Millionen Euro übergab Eder in Mayschoß für den Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung an der sogenannten Tallinie. Hier mussten nach der Flutkatastrophe die Wassertransportleitungen auf einer Länge von rund 27 Kilometern vollständig neu verlegt werden. Bis Ende 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein. Weitere 900.000 Euro gab es für die Neumodellierung an einem Teil der Ahr. Dort müsse eine gefährliche Engstelle beseitigt werden, hieß es vom Ministerium. „Diese Engstelle hatte bei der Ahrtalflut 2021 für einen erheblichen Rückstau des Hochwassers in Bad Neuenahr-Ahrweiler und schwere Überflutungen gesorgt.“ Hier soll unter anderem eine Stützwand gebaut werden.