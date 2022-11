Migration : Rund 2200 Ukrainer und Ukrainerinnen in Integrationskursen

Rund 2200 Ukrainer und Ukrainerinnen in Integrationskursen

Ein Mann hält einen ukrainischen Reisepass in der Hand. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Nürnberg/Saarbrücken Integrationskurse dauern in der Regel einige Monate. Rund 2200 Menschen aus der Ukraine haben einen solchen Kurs im Saarland begonnen. Eine andere Zahl ist noch deutlich höher.

Rund 3600 Menschen haben in diesem Jahr schon Integrationskurse im Saarland begonnen. Etwa 2200 davon kamen aus der Ukraine, wie aus Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervorgeht. Berechtigungen für solche Kurse wurden nach Angaben der Nürnberger Behörde im Saarland insgesamt 6900 erteilt, 4600 Mal an Ukrainerinnen und Ukrainer.

Dass viele Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land noch nicht bei einem der Kursträger gemeldet sind, also bislang noch keinen Schritt unternommen haben, die Berechtigung auch in Anspruch zu nehmen, ist aus Sicht eines Bamf-Sprechers verständlich: „Das ist vor dem Hintergrund der unsicheren Situation, in der sich die Menschen befinden, weder verwunderlich noch bedenklich.“ Es kann laut dem Bundesamt zudem eine gewisse Zeit dauern, bis der passende Kurs gefunden ist. Daher verzögere sich der Kursbeginn nach der erteilten Berechtigung sowie des Einstufungstests oftmals noch.