Rund 200 Menschen bei Ostermärschen

Mainz/Kaiserslautern/Saarbrücken Rund 200 Menschen haben am Karsamstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Ostermärschen für eine friedliche Welt demonstriert. In Saarbrücken seien rund 125 Teilnehmer zu der Kundgebung unter dem Motto „Atomwaffenverbot durchsetzen - Abrüstung jetzt!

“ erschienen, teilte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag mit.

In Mainz nahmen laut Polizei etwa 50 Menschen am Ostermarsch teil. Die Kundgebung fand hier unter dem Motto „Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt“ statt. In Kaiserslautern versammelten sich vor der Stiftskirche etwa 35 Menschen, um für Abrüstung und ein Atomwaffenverbot zu demonstrieren, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Polizeisprecher war die Lage während der Ostermärsche in allen drei Städten ruhig, die Corona-Regeln wurden eingehalten.

Zentrale Anliegen der Friedensaktivisten sind Abrüstung, der Stopp von Waffenlieferungen und ein Verbot von Atomwaffen. Im vergangenen Jahr waren die Ostermärsche wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die Friedensbewegung hatte ihre Forderungen vielerorts mit virtuellen Friedensbotschaften und Transparenten in den Fenstern ausgedrückt. Seit 1960 organisiert die Friedensbewegung in Deutschland Ostermärsche.