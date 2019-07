Rund 20 Teams bei Europäischer Schwenkmeisterschaft am Start

Eppelborn Die Saarländer schwenken für ihr Leben gerne. Heißt: Sie legen gerne Schwenker (Stück Fleisch) auf den Schwenker (Schwenkgrill) und schwenken diesen, bis das Steak durch ist. Um das Schwenken auch außerhalb des eigenen Bundeslandes bekannter zu machen, haben saarländische Fans jetzt die erste Europäische Schwenkmeisterschaft organisiert.

Rund 20 Teams auch aus Luxemburg und anderen Teilen Deutschlands haben sich zu dem Wettkampf um das beste Schwenker-Menü am 18. August in Überherrn-Berus angemeldet, wie Mitorganisator Patrick Hübner in Eppelborn der Deutschen Presse-Agentur sagte.