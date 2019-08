Rund 20 Teams bei erster Schwenkgrill-Meisterschaft

Überherrn-Berus Sie wollen das Saarland in Sachen Grillen und Schwenken bekannter machen: Fans der kulinarischen Tradition organisieren heute die erste Europäische Schwenkmeisterschaft in Überherrn-Berus. 23 Teams auch aus Luxemburg und anderen Teilen Deutschlands hätten sich zu dem Rennen um ein bestes Drei-Gänge-Menü vom Schwenkgrill angemeldet, sagte Mitorganisator Patrick Hübner.

Bei der Meisterschaft müssen sich die Teilnehmer in drei Gängen behaupten: Klassisch beim Schwenken eines Schweinenackensteaks. Dann in der Kategorie „Freestyle“ für Fisch oder Gemüse und schließlich in einer Dessertrunde. „Beliebt ist Schokokuchen vom Schwenker“, sagte Hübner. Neben der Suche nach den besten Schwenkmeistern läuft seit Freitagnachmittag ein Weltrekordversuch im Dauerschwenken. Dieser soll am Sonntagabend nach rund 50 Stunden zu Ende gehen.