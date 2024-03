Tiere Rund 191.000 Euro für Analysen zum Nachweis von Wölfen

Für sämtliche genetische Untersuchungen zum Nachweis von Wölfen sind in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2015 Kosten von rund 191.000 Euro angefallen. Dabei ging es etwa um die Analysen von Speichel, Kot, Haaren und Blut, wie das Umweltministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion der Freien Wähler in Mainz mitteilte. Zuständig für die Auswertung der Proben sei das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum mit Sitz in Frankfurt.