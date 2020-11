Rund 180 zusätzliche Schulbusse: Eltern weiter unzufrieden

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat zur Entlastung der angespannten Schülerbeförderung während der Corona-Pandemie bislang rund 1,2 Millionen Euro für 67 zusätzliche Schulbusse bewilligt.

Das sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch zu wenig, sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler. In einer Petition an den Landtag, die am Dienstag übergeben werden soll, fordert der Landeselternbeirat daher 1000 Busse in der Busbörse. Die Online-Petition habe rund 14 000 Unterschriften eingebracht, nötig seien 12 000 gewesen, erklärte Schladweiler.