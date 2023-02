Kommunen : Rund 162.000 zur OB-Wahl in Mainz aufgerufen

Mainz Rund 162.000 Mainzerinnen und Mainzer sind an diesem Sonntag zur Wahl eines neuen Stadtoberhaupts aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse werden bald nach Beginn der Auszählung erwartet.

Die vorzeitige Wahl wurde nötig, weil im Oktober der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) als Innenminister in die rheinland-pfälzische Landesregierung berufen wurde. Um seine Nachfolge bewerben sich zwei Frauen und fünf Männer. Die Mainzer SPD-Vorsitzende Mareike von Jungenfeld will erste Frau an der Spitze der Stadt werden. Die 41-Jährige hofft darauf, die seit 1949 ununterbrochene Serie von SPD-Oberbürgermeistern in der Stadt weiterführen zu können.