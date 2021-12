Rund 1600 Kinderimpfungen in saarländischen Impfzentren

Ein Junge wird gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Zwei Wochen nach dem Start sind in den vier saarländischen Impfzentren rund 1600 Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus erfolgt. Mittlerweile sei die Kapazität in den Zentren auf insgesamt 250 Impfungen pro Tag für diese Altersgruppe ausgeweitet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die in den Impfzentren extra eingerichteten Kinderimpfkabinen würden gut angenommen, bilanzierte Ministerin Monika Bachmann (CDU). Gestartet waren die Corona-Kinderimpfungen an der Saar am 16. Dezember, seit 10. Dezember konnten Termine vereinbart werden.

Geimpft werden können den Angaben zufolge Kinder mit Vorerkrankungen oder Kontakt zu Risikopatienten sowie gesunde Kinder bei einem entsprechenden individuellen Wunsch. Alle Sorgeberechtigten müssten mit der Impfung einverstanden sein, betonte das Ministerium. Ein Kind müsse zudem von mindestens einem Sorgeberechtigten begleitet werden.

(dpa)