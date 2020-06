Rund 160 Büchereien bei Leseförderaktion in Sommerferien

Ein Tisch voller Bücher. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Koblenz Rund 160 Büchereien in Rheinland-Pfalz beteiligen sich in den kommenden Wochen an der Leseförderaktion „Lesesommer“. Dabei stellen die Bibliotheken ab sofort bis zum Ende der Sommerferien aktuelle Bücher für Kinder und Jugendliche bereit, wie das Landesbibliothekszentrum in Koblenz am Montag mitteilte.

