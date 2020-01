Rund 140 Grippefälle in Rheinland-Pfalz seit Neujahr

Medikamente und ein Fieberthermometer liegen auf einem Nachttisch. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild.

Koblenz Seit Jahresbeginn sind in Rheinland-Pfalz rund 140 Grippefälle nachgewiesen worden. Obwohl die alljährlich auftretende Krankheitswelle schon begonnen habe, könne eine Impfung immer noch sinnvoll sein, erklärte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag in Koblenz.

Bis nach einer Impfung der Schutz aufgebaut sei, könnten rund zwei Wochen vergehen. Aber: „Die Saison geht relativ lange. Es gibt auch noch Infektionen im April zum Beispiel.“

Erste Ansteckungen in der aktuellen Saison seien bereits im November und Dezember 2019 nachgewiesen worden - insgesamt seien es 144 Fälle. In der Regel breite sich die Krankheit aber erst nach dem Jahreswechsel verstärkt aus. Wie viele Menschen betroffen sind, variiert je nach Saison.