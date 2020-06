Rund 1300 Menschen bei Demo gegen Rassismus in Saarbrücken

Saarbrücken Rund 1300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag in Saarbrücken gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. „Entgegen den Erfahrungen vom Vortag verlief nicht nur die Versammlung friedlich und störungsfrei, auch im Nachgang kam es zu keinerlei Störungen“, hieß es in einer Mitteilung.

