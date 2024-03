Mainz Rund 1300 Beschäftigte aus dem Handel bei Streikdemo

Rund 1300 Beschäftigte aus dem Handel haben am Donnerstag in Mainz an einem Demonstrationszug und einer anschließenden Streikkundgebung teilgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Versammlung friedlich. Die Gewerkschaft Verdi hatte im seit fast einem Jahr laufenden Tarifkonflikt zu einem Warnstreik im Handel aufgerufen. Als Teilnehmer der Demonstration wurden laut Gewerkschaft Beschäftigte aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und auch aus Hessen erwartet.