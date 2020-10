Rund 10 Prozent im Saarland auf Mindestsicherung angewiesen

Wiesbaden/Saarbrücken Rund 10 Prozent der Menschen im Saarland sind im vergangenen Jahr auf soziale Mindestsicherung angewiesen gewesen. Das entspricht etwa 98 000 Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Gemessen am Anteil der Gesamtbevölkerung liegt das Saarland mit einer Quote von 9,9 Prozent über dem deutschlandweiten Wert von 8,3 Prozent. In der Statistik berücksichtigt werden Leistungen wie Hartz IV, Sozialhilfe oder Leistungen für Asylbewerber.