Karneval Ruhigerer Rosenmontag für die Mainzer Polizei

Trotz eines Besucherrekords am Rosenmontag in der Mainzer Innenstadt hat die Polizei deutlich weniger Einsätze als vor Corona gehabt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, feierten die weit mehr als eine halbe Million Menschen am Montag friedlich, so „dass die Polizei deutlich weniger Einsatzanlässe zu verzeichnen hatte, als im Jahr 2020.“