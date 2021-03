Ruhiger Start für Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, gibt ihre Stimme gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus Jensen ab. Foto: Thomas Frey/dpa

Bad Ems/Mainz Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag reibungslos angelaufen. Nach der Öffnung der Wahllokale am Morgen um 8.00 Uhr seien keine besonderen Vorkommnisse bekannt geworden, sagte Hans Ulrich Weidenfeller vom Büro des Landeswahlleiters der Deutschen Presse-Agentur in Bad Ems.

Zur Wahlbeteiligung könnten zunächst noch keine belastbaren Aussagen gemacht werden.

Rund 3,1 Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz waren dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Zu dem ruhigen Auftakt trug auch bei, dass schon vor der Öffnung der Wahllokale viele Bürger ihre Stimme per Brief abgegeben hatten.