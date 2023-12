Polizeibericht Ruhige Verkehrslage trotz Glätte und Bahnstreik

Am Freitag könne es durch gefrierenden Regen oder auch Schneeregen noch glatt werden, teilte der DWD mit. Besonders im Westerwald sowie im Pfälzer Wald bestehe demnach vereinzelt Glatteisgefahr. Wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sei am Freitag im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit starken Einschränkungen zu rechnen.